Хорватия не побеждает в основное время в плей-офф ЧМ с 1998 года

в последний раз выигрывала в плей-офф ЧМ в основное время 24 года назад.

Сегодня команда обыграла Японию в серии пенальти и прошла в четвертьфинал .

На чемпионате мира в России хорваты также по пенальти прошли Данию и Россию в 1/8 и 1/4 финала соответственно, а в полуфинале одолели Англию в дополнительное время.

До этого в последний раз в плей-офф ЧМ Хорватия играла в 1998 году, и тогда же была ее последняя победа в основное время – над Нидерландами в матче за третье место со счетом 2:1.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ