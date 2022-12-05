Хорватия не побеждает в основное время в плей-офф ЧМ с 1998 года
Сборная Хорватии в последний раз выигрывала в плей-офф ЧМ в основное время 24 года назад.
Сегодня команда Златко Далича обыграла Японию в серии пенальти и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022.
На чемпионате мира в России хорваты также по пенальти прошли Данию и Россию в 1/8 и 1/4 финала соответственно, а в полуфинале одолели Англию в дополнительное время.
До этого в последний раз в плей-офф ЧМ Хорватия играла в 1998 году, и тогда же была ее последняя победа в основное время – над Нидерландами в матче за третье место со счетом 2:1.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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