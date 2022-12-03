«Находятся ли «МЮ» и «Реал» на одном уровне? Точно нет». Ван Дейк советует Гакпо ехать в Мадрид

Вирджил ван Дейк считает, что вингеру лучше перейти из ПСВ в «Реал», чем в «МЮ».

«Находятся ли и на одном уровне? При всем уважении – точно нет.

Я считаю, что Гакпо пора сделать следующий шаг. Я легко могу представить такой переход зимой или летом. Он отличный парень, который усердно работает, он очень талантлив и еще не раскрыл свой потенциал до конца», – сказал футболист «Ливерпуля».

Сообщалось, что «МЮ» может приобрести футболиста уже в зимнее трансферное окно. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ