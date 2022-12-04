ЧМ 2022: Бразилия — Южная Корея прямая трансляция

Сборная Бразилии неожиданно уступила в последнем матче группового этапа команде Камеруна, что не помешало ей занять первое место. В силах пентакампеонов сомневаться не приходится, а команде Южной Кореи терять нечего. Они уже герои, поскольку смогли выйти в плей-офф из сложной группы. Встреча сборных Бразилии и Южной Кореи состоится 5 декабря на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Бразилия — Южная Корея на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.