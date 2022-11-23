Марокко — Хорватия, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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23 ноября сборные Марокко и Хорватии проведут свой первый матч в группе F на Чемпионате мира в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 13:00 по московскому времени.

Во сколько играют Марокко – Хорватия

Где смотреть матч Марокко – Хорватия

Марокко — Хорватия: ставки на победу

Вице-чемпионы мира хорваты являются хоть и не безоговорочными, но все-таки фаворитами предстоящей встречи. Их победу букмекерская компания Winline оценивает в 1.93.

Марроканцы — одна сильнейших команд Африки, которая может преподнести в Катаре сюрприз, тем более, что в составе ее сборной есть такие классные игроки как Ашраф Хакими («ПСЖ») и Хаким Зиеш («Челси»). Но в своем первом матче в Катаре марокканцы аутсайдеры — вероятность их победы оценивается в 4.30.

Марокко — Хорватия: ставки на форы

Эксперты уверены, что, если хорваты и выиграют, то их победа будет с минимальной разницей. На победу Хорватии с форой 0 можно сделать ставку с коэффициентом 1.37. Победа Марокко с форой +1 оценивается в 1.43.

Марокко — Хорватия: ставки на тоталы

Матч имеет важнейшее значение с точки зрения дальнейшей борьбы за выход из группы, и в таких играх команды стараются действовать максимально надежно в защите. Скорее всего соперники не пробьют «верх» — ТМ 2.5 оценивается в 1.62. ТБ 2.5 букмекеры оценили в 2.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Марокко — Хорватия

Ставки

1

Х

2

Ф1 (0)

Ф2 (0)

ТМ 2.5

ТБ 2.5 

Fonbet

4.70

3.40

1.85

3.38

1.35

1.65

2.25

1хСтавка

4.58

3.54

1.88

3.38

1.36

1.66

2.30

Winline

4.30

3.30

1.93

2.95

1.37

1.62

2.26

Лига Ставок

4.30

3.30

1.98

3.00

1.38

1.62

2.25

PARI

4.70

3.35

1.90

3.25

1.35

1.67

2.28

Olimpbet

4.32

3.34

1.93

3.02

1.38

1.64

2.28

Марафон

4.65

3.54

1.86

3.38

1.36

1.66

2.30

BetBoom

4.7

3.35

1.86

3.45

1.31

1.62

2.30

Мелбет

4.48

3.46

1.84

3.30

1.33

1.64

2.26

LEON

4.52

3.45

1.86

3.21

1.36

1.66

2.25

Бетсити

4.70

3.50

1.86

3.50

1.34

1.67

2.28

Zenit

5.10

3.50

1.85

3.60

1.33

1.67

2.35

Тенниси

4.65

3.30

1.86

3.26

1.31

1.64

2.26

 

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