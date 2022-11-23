Марокко — Хорватия, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
23 ноября сборные Марокко и Хорватии проведут свой первый матч в группе F на Чемпионате мира в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 13:00 по московскому времени.
Во сколько играют Марокко – Хорватия
Где смотреть матч Марокко – Хорватия
Марокко — Хорватия: ставки на победу
Вице-чемпионы мира хорваты являются хоть и не безоговорочными, но все-таки фаворитами предстоящей встречи. Их победу букмекерская компания Winline оценивает в 1.93.
Марроканцы — одна сильнейших команд Африки, которая может преподнести в Катаре сюрприз, тем более, что в составе ее сборной есть такие классные игроки как Ашраф Хакими («ПСЖ») и Хаким Зиеш («Челси»). Но в своем первом матче в Катаре марокканцы аутсайдеры — вероятность их победы оценивается в 4.30.
Марокко — Хорватия: ставки на форы
Эксперты уверены, что, если хорваты и выиграют, то их победа будет с минимальной разницей. На победу Хорватии с форой 0 можно сделать ставку с коэффициентом 1.37. Победа Марокко с форой +1 оценивается в 1.43.
Марокко — Хорватия: ставки на тоталы
Матч имеет важнейшее значение с точки зрения дальнейшей борьбы за выход из группы, и в таких играх команды стараются действовать максимально надежно в защите. Скорее всего соперники не пробьют «верх» — ТМ 2.5 оценивается в 1.62. ТБ 2.5 букмекеры оценили в 2.26.
Коэффициенты букмекеров на матч Марокко — Хорватия
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 (0)
|
Ф2 (0)
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
Fonbet
|
4.70
|
3.40
|
1.85
|
3.38
|
1.35
|
1.65
|
2.25
|
1хСтавка
|
4.58
|
3.54
|
1.88
|
3.38
|
1.36
|
1.66
|
2.30
|
Olimpbet
|
4.32
|
3.34
|
1.93
|
3.02
|
1.38
|
1.64
|
2.28
|
Марафон
|
4.65
|
3.54
|
1.86
|
3.38
|
1.36
|
1.66
|
2.30
|
BetBoom
|
4.7
|
3.35
|
1.86
|
3.45
|
1.31
|
1.62
|
2.30
|
Мелбет
|
4.48
|
3.46
|
1.84
|
3.30
|
1.33
|
1.64
|
2.26
|
Бетсити
|
4.70
|
3.50
|
1.86
|
3.50
|
1.34
|
1.67
|
2.28
|
Zenit
|
5.10
|
3.50
|
1.85
|
3.60
|
1.33
|
1.67
|
2.35
|
Тенниси
|
4.65
|
3.30
|
1.86
|
3.26
|
1.31
|
1.64
|
2.26
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