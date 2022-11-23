Марокко — Хорватия, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

23 ноября сборные Марокко и Хорватии проведут свой первый матч в группе F на Чемпионате мира в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 13:00 по московскому времени.

Во сколько играют Марокко – Хорватия

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Марокко — Хорватия: ставки на победу

Вице-чемпионы мира хорваты являются хоть и не безоговорочными, но все-таки фаворитами предстоящей встречи. Их победу букмекерская компания Winline оценивает в 1.93.

Марроканцы — одна сильнейших команд Африки, которая может преподнести в Катаре сюрприз, тем более, что в составе ее сборной есть такие классные игроки как Ашраф Хакими («ПСЖ») и Хаким Зиеш («Челси»). Но в своем первом матче в Катаре марокканцы аутсайдеры — вероятность их победы оценивается в 4.30.

Марокко — Хорватия: ставки на форы

Эксперты уверены, что, если хорваты и выиграют, то их победа будет с минимальной разницей. На победу Хорватии с форой 0 можно сделать ставку с коэффициентом 1.37. Победа Марокко с форой +1 оценивается в 1.43.

Марокко — Хорватия: ставки на тоталы

Матч имеет важнейшее значение с точки зрения дальнейшей борьбы за выход из группы, и в таких играх команды стараются действовать максимально надежно в защите. Скорее всего соперники не пробьют «верх» — ТМ 2.5 оценивается в 1.62. ТБ 2.5 букмекеры оценили в 2.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Марокко — Хорватия