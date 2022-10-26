«МЮ» хочет подписать правого защитника и нападающего зимой. Поиск вратаря зависит от ситуации с Де Хеа

планирует усилиться в ближайшее трансферное окно.

Приоритетной целью станет подписание правого защитника, отмечает инсайдер Флориан Плеттенберг. В качестве одного из вариантов, как сообщалось ранее, клуб рассматривает игрока «Байера» .

В числе других целей «Манчестер Юнайтед» инсайдер называет поиск перспективного нападающего – интерес для манкунианцев, в частности, представляют южноамериканские игроки.

Кроме того, в зависимости от ситуации с возможен поиск нового вратаря.