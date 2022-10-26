«МЮ» хочет подписать правого защитника и нападающего зимой. Поиск вратаря зависит от ситуации с Де Хеа
«МЮ» планирует усилиться в ближайшее трансферное окно.
Приоритетной целью станет подписание правого защитника, отмечает инсайдер Флориан Плеттенберг. В качестве одного из вариантов, как сообщалось ранее, клуб рассматривает игрока «Байера» Джереми Фримпонга.
В числе других целей «Манчестер Юнайтед» инсайдер называет поиск перспективного нападающего – интерес для манкунианцев, в частности, представляют южноамериканские игроки.
Кроме того, в зависимости от ситуации с Давидом Де Хеа возможен поиск нового вратаря.
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