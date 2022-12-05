Англия вышла в 1/4 финала ЧМ второй раз подряд. В 2018-м было 4-е место
Сборная Англии сыграет в четвертьфинале чемпионата мира второй раз подряд.
Англичане сегодня разгромили Сенегал (3:0) и в 1/4 финала встретятся с Францией.
На ЧМ-2018 в России команда тренера Гарета Саутгейта заняла четвертое место, уступив Бельгии в матче за бронзу (0:2).
Напомним, что на ЧМ-2014 Англия не вышла из группы, заняв последнее место в квартете с Коста-Рикой, Уругваем и Италией.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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