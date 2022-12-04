Килиан Мбаппе: «ЧМ-2022 – турнир моей мечты. Я выстроил подготовку к сезону под него. Пока все идет хорошо, но Франция еще далека от цели»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе впервые дал интервью на .

«Я знаю, что люди задавались вопросом, почему я не высказываюсь. Но я хочу сказать всем присутствующим: ничего против журналистов не имею, как и против других людей. Мне просто всегда нужно сохранять стопроцентную концентрацию на турнире и не расходовать энергию на другие дела. Вот почему я не хотел выходить к прессе.

Конечно, этот чемпионат мира – моя страсть, это турнир моей мечты. Я выстроил подготовку к сезону так, чтобы быть и физически, и морально быть готовым к этому чемпионату. Я хотел приехать готовым, и пока все идет хорошо, но мы еще далеки от цели, которую мы перед собой поставили, которую я перед собой поставил. Цель – победить», – сказал Мбаппе.

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