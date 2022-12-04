Митома о голе Испании: «Мяч был в поле. Мне стоит поблагодарить родителей за длинные ноги»

Каору Митома высказался о спорном голе за Японию в ворота на ЧМ-2022.

Сборная Японии одержала победу со счетом 2:1, вышла из группы E с первого места и в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет против Хорватии.

«Мяч определенно был в поле. Я не видел всего, но немного все же увидел и говорил: «Давайте, скажите, что он был в поле!» Все верили, что это было так, и за это мне нравится ВАР.

Мне стоит поблагодарить родителей за мои длинные ноги. Мое решение было немного поспешным, и я не знаю, как мяч отскочил к моему партнеру – это было сложновато.

Приятно обыгрывать таких крупных соперников, как Германия и Испания. Никто не ожидал таких результатов, но сборная Японии верила, и мы боролись за это – все игроки, персонал, тренеры.

Я очень горжусь этим результатом, это имеет огромное значение для японских болельщиков и для будущего Японии. У нас есть большой потенциал для развития. Буду рад сыграть против » , – сказал полузащитник и сборной Японии.

Гол, который решил судьбу Японии и Германии. Почему его засчитали?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ