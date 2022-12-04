Кейн об отсутствии забитых голов на ЧМ-2022: «Я спокоен и всегда стараюсь помочь команде. Чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо»

оценил свое выступление на групповом этапе .

«С моей ногой все хорошо. Нет никаких проблем, и с каждым днем я чувствую себя лучше.

Я был бы рад, если бы мне удалось забить к этому моменту два или три гола, но матчи группового этапа прошли хорошо. По минутам это было не так уж сложно.

Если смотреть на цифры, игры не были слишком тяжелыми. Благодаря графику я в тонусе. Я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо, и я думаю, что играл хорошо.

Да, в первую очередь меня будут судить по забитым голам, но я спокоен, мне всегда хочется сделать все возможное для команды.

Надеюсь, в воскресенье я смогу забить первый гол на турнире», – сказал нападающий и сборной .

Англия – Сенегал. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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