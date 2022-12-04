Льорис повторил рекорды Франции по играм за сборную (142) и матчам на ЧМ (17)
Вратарь Уго Льорис повторил рекорд по выступлениям за сборную Франции.
Футболист, представляющий «Тоттенхэм», вышел в стартовом составе на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей. Это его 142-й матч за национальную команду – столько лишь у Лилиана Тюрама.
Также Льорис сравнялся с Тьерри Анри и Фабьеном Бартезом по играм на чемпионатах мира – по 17. Больше в истории Франции нет ни у кого.
Со статистикой выступлений 35-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.
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