Льорис повторил рекорды Франции по играм за сборную (142) и матчам на ЧМ (17)

Вратарь Уго Льорис повторил рекорд по выступлениям за сборную Франции.

Футболист, представляющий , вышел в стартовом составе на игру 1/8 финала с Польшей. Это его 142-й матч за национальную команду – столько лишь у Лилиана Тюрама.

Также Льорис сравнялся с и по играм на чемпионатах мира – по 17. Больше в истории нет ни у кого.

Со статистикой выступлений 35-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

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