Фердинанд о Месси в финалах ЛЧ-2009 и 2011: «Сэр Алекс говорил, что он бы сыграл против него персонально, если бы можно было переиграть те матчи»

рассказал о сожалении по поводу игры против .

В финалах чемпионов-2009 и 2011 «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса дважды проиграл «Барселоне» (0:2, 1:3).

«Мы провели два больших матча против Месси. Сэр Алекс говорил, что он бы сыграл [против него] персонально, если бы можно было вернуться и переиграть те матчи.

Но у него все равно были бы голевые моменты, даже с персональной опекой», – сказал экс-защитник .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ