Фердинанд о Месси в финалах ЛЧ-2009 и 2011: «Сэр Алекс говорил, что он бы сыграл против него персонально, если бы можно было переиграть те матчи»
Рио Фердинанд рассказал о сожалении Алекса Фергюсона по поводу игры против Лионеля Месси.
В финалах Лиги чемпионов-2009 и 2011 «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса дважды проиграл «Барселоне» (0:2, 1:3).
«Мы провели два больших матча против Месси. Сэр Алекс говорил, что он бы сыграл [против него] персонально, если бы можно было вернуться и переиграть те матчи.
Но у него все равно были бы голевые моменты, даже с персональной опекой», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
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