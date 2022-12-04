Скалони о 2:1 с Австралией: «Аргентина не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной Аргентины подвел итоги матча с Австралией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Тяжелый матч, они сильно прессинговали, и это мешало нам, особенно в первом тайме. Гол Месси раскрыл игру, и мы прибавили.

В перерыве мы кое-что поменяли, и, думаю, команда не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете. Хотя соперник был крайне трудный», – сказал Лионель Скалони.

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