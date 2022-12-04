Скалони о 2:1 с Австралией: «Аргентина не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете»

Главный тренер сборной подвел итоги матча с Австралией (2:1) в 1/8 финала .

«Тяжелый матч, они сильно прессинговали, и это мешало нам, особенно в первом тайме. Гол Месси раскрыл игру, и мы прибавили.

В перерыве мы кое-что поменяли, и, думаю, команда не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете. Хотя соперник был крайне трудный», – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ