Скалони о 2:1 с Австралией: «Аргентина не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете»
Главный тренер сборной Аргентины подвел итоги матча с Австралией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.
«Тяжелый матч, они сильно прессинговали, и это мешало нам, особенно в первом тайме. Гол Месси раскрыл игру, и мы прибавили.
В перерыве мы кое-что поменяли, и, думаю, команда не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете. Хотя соперник был крайне трудный», – сказал Лионель Скалони.
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