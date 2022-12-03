Андрей Аршавин: «Австралии не должно быть в 1/8 финала, если по силе смотреть. Футболисты среднего уровня»

считает, что Австралии не место в 1/8 финала .

Австралия в 1/8 финала играет с . Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

« по всем параметрам уступает. Единственный шанс у них на стандартах, либо много кроссов, подач исполнять. Дюк у них хорошо играет головой. Но если Аргентина серьезно отнесется... На мой взгляд, Австралии не должно быть в 1/8 финала, если по силе смотреть.

Австралийцы играют в очень лаконичный футбол, делают передачи вертикальные, не обязательно длинные. Доходит мяч до опорника, он спокойно на край, с краю ничего не выдумывают, если есть три‑пять метров до защитника, то подают туда.

Они играют организованно, без каких‑то выкрутасов и суперкомбинаций. Если есть возможность, всегда стараются играть вперед.

Но что касается мастерства футболистов, то нет у них скорости работы с мячом, техники, того мышления. Это просто футболисты среднего уровня, хорошая атмосфера в команде.

Если Месси забьет сегодня, то будет 3:0, а если не забьет пенальти, то 2:0», – сказал бывший игрок сборной России в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на .

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