Думфрис забил и отдал 2 голевых паса в матче Нидерландов с США

Защитник Дензел Думфрис отметился тремя результативными действиями в игре с .

Футболист, представляющий , отдал в матче две голевые передачи: на 10-й минуте – форварду Мемфису Депаю, на 1-й добавленной к первому тайму – защитнику .

Также у Думфриса есть забитый мяч – на 81-й минуте после паса Блинда.

За 15 матчей в Серии А в текущем сезоне 26-летний игрок отметился одним голом и двумя ассистами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Нидерланды – США. 3:1 – Думфрис забил, у него также 2 ассиста. Онлайн-трансляция

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