Думфрис забил и отдал 2 голевых паса в матче Нидерландов с США
Защитник Дензел Думфрис отметился тремя результативными действиями в игре с США.
Футболист, представляющий «Интер», отдал в матче ЧМ-2022 две голевые передачи: на 10-й минуте – форварду Мемфису Депаю, на 1-й добавленной к первому тайму – защитнику Дэйли Блинду.
Также у Думфриса есть забитый мяч – на 81-й минуте после паса Блинда.
За 15 матчей в Серии А в текущем сезоне 26-летний игрок отметился одним голом и двумя ассистами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Нидерланды – США. 3:1 – Думфрис забил, у него также 2 ассиста. Онлайн-трансляция
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