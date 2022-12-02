Фанатов «Атлетико» не накажут за кричалку «Винисиус, ты обезьяна». Прокуратура Мадрида посчитала, что выкрики длились «всего несколько секунд»

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Прокуратура Мадрида закрыла дело о расистских выкриках в адрес Винисиуса Жуниора.

В сентябре вингер «Реала» подвергся оскорблениям во время гостевого матча с «Атлетико» (2:1) – фанаты «матрасников» называли его обезьяной.

Прокуратура посчитала, что выкрики длились «всего несколько секунд» и происходили в контексте «максимального соперничества». В связи с этим никакого наказания болельщикам вынесено не будет.

Винисиус о фанатах «Атлетико», называвших его обезьяной: «Все расисты должны поплатиться. Им нужно навсегда запретить посещать стадионы»

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