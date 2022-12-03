Райс намекнул на уход из «Вест Хэма»: «У нас есть только одна карьера. Хочу играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи»

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Деклан Райс рассказал о желании играть в Лиге чемпионов.

«На сто процентов я хочу играть в Лиге чемпионов. Последние два или три года я говорил об этом.

Я стабильно хорошо играю за свой клуб и чувствую, что хочу двигаться дальше.

Я вижу здесь [в сборной Англии] своих друзей, которые играют в Лиге чемпионов и борются за большие трофеи.

У нас есть только одна карьера. В конце хочется оглянуться и увидеть, какие титулы я выиграл, и в каких важнейших играх участвовал», – заявил полузащитник «Вест Хэма».

Ранее появилась информация, что «Челси» заинтересован в 23-летнем хавбеке сборной Англии.

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