Почеттино о том, что его уволили из «ПСЖ» из-за невыигранной ЛЧ: «Если бы это было так, то Гвардиолу уже должны были уволить 7-8 раз»

высказался об уходе из «ПСЖ».

Аргентинский специалист отработал в клубе полтора года и ушел летом 2022 года.

– Когда я подписал контракт с «ПСЖ», я уже знал, какая цель передо мной стоит.

– Победа в чемпионов – очень высокая планка. Не слишком ли это сложно?

– Если бы меня уволили из-за того, что я не выиграл Лигу чемпионов, то Гвардиолу уже должны были уволить 7-8 раз (смеется). Это разные реальности.

создан, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Если эта цель не достигнута, первым ответственность понесу я. Никто это не скрывает, – сказал Почеттино.