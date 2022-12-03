Мостовой о победе Кореи над Португалией: «Она должна была еще Гану обыгрывать. Раньше им не хватало мастерства, но они выросли, играя в Европе»

оценил победу Южной Кореи над Португалией (2:1) и выход в плей-офф .

«На этом чемпионате мира все часто оставляют на последний тур, где происходит ламбада. После вчерашней победы Японии думал, что сегодня тоже может обыграть Португалию. Для корейцев это настоящая сказка. Южная Корея должна была еще Гану обыгрывать. Корейцы похожи на японцев.

Все равно молодцы, что пользуются своим шансом: причем не случайно, а по игре — своей запредельной дисциплиной и самоотдачей. Раньше им не хватало мастерства, но сейчас они выросли, играя в Европе. Я очень рад за корейцев», — сказал экс-хавбек сборной России.

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