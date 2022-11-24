Пиняев о тумане в матче со «Спартаком»: «Плохому танцору сами знаете, что мешает. Должны в любых условиях сориентироваться»

высказался о тумане во время матча и .

В среду самарский клуб обыграл красно-белых (2:1) в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Игра проходила в условиях сильного тумана.

– Счастливы победить. Стараемся побеждать, рад, что получилось это сделать в таких непростых погодных условиях и сложной турнирной ситуации. Эти три очка очень важны для нас сейчас. Мы не выключились, смогли забить гол. Рады, что нам это удалось.

– Такой туман…

– Действительно, это что‑то необычное, не так хорошо все было видно. Но, как говорится, плохому танцору сами знаете, что мешает. Мы - футболисты, и должны в любых условиях уметь сориентироваться и играть для наших болельщиков.

– Вы вернулись из сборной России, ощущения поменялись?

– Я уже говорил вашим коллегам, приятно оказаться в составе сборной. Мастеровитые футболисты, в команде приятная атмосфера. Рад, что удалось дебютировать.

– Сил хватало после сбора?

– Раз играл, значит, хватало, – сказал полузащитник «Крыльев».