Пиняев о тумане в матче со «Спартаком»: «Плохому танцору сами знаете, что мешает. Должны в любых условиях сориентироваться»
Сергей Пиняев высказался о тумане во время матча «Крыльев Советов» и «Спартака».
В среду самарский клуб обыграл красно-белых (2:1) в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Игра проходила в условиях сильного тумана.
– Счастливы победить. Стараемся побеждать, рад, что получилось это сделать в таких непростых погодных условиях и сложной турнирной ситуации. Эти три очка очень важны для нас сейчас. Мы не выключились, смогли забить гол. Рады, что нам это удалось.
– Такой туман…
– Действительно, это что‑то необычное, не так хорошо все было видно. Но, как говорится, плохому танцору сами знаете, что мешает. Мы - футболисты, и должны в любых условиях уметь сориентироваться и играть для наших болельщиков.
– Вы вернулись из сборной России, ощущения поменялись?
– Я уже говорил вашим коллегам, приятно оказаться в составе сборной. Мастеровитые футболисты, в команде приятная атмосфера. Рад, что удалось дебютировать.
– Сил хватало после сбора?
– Раз играл, значит, хватало, – сказал полузащитник «Крыльев».
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