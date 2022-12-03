Хавбек Швейцарии Фасснахт о Португалии: «Непростой соперник, но если продолжим действовать как команда – будут шансы на успех»

оценил победу сборной Швейцарии над Сербией (3:2) и выход в плей-офф ЧМ‑2022.

«Провокация [в адрес] Джаки не была нашей темой после игры. Мы отмечали победу и выход в раздевалке. Обнимались.

Мысли об 1/8 финала? Мы встречались с Португалией в Лиге наций. Это одна из лучших команд на этом чемпионате. Непростой соперник, но я думаю, что если мы продолжим действовать как команда, то у нас определенно будут шансы добиться успеха.

Я очень счастлив, с одной стороны, но с другой – немного расстраивает, что не смог реализовать момент. У нас был шанс занять первое место в группе, но счастье, безусловно, сильнее. Вне всяких сомнений.

По большому счету не так важно, против кого мы будем играть в 1/8 финала. Главное, что мы прошли дальше. Но, понятно, было бы круче, если бы мы заняли первое место в группе», – сказал хавбек сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ