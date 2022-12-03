ЧМ-2022: все результаты тринадцатого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился тринадцатый игровой день.
2 декабря в Катаре прошли заключительные матчи группового этапа.
Группа G
Доха, стадион «974»
Сербия – Швейцария – 2:3 (2:2)
Голы: 0:1 – Шакири (20), 1:1 – Митрович (26), 2:1 – Влахович (35), 2:2 – Эмболо (44), 2:3 – Фройлер (48).
Лусаил, стадион «Лусаил»
Камерун – Бразилия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Абубакар (90+2).
Группа H
Доха, стадион «Эдьюкейшн Сити»
Южная Корея – Португалия – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Рикарду Орта (5), 1:1 – Ким Ен Гвон (27), 2:1 – Хван Хи Чхан (90+1).
Эль-Вакра, стадион «Аль-Джануб»
Голы: 0:1 – де Арраскаэта (26), 0:2 – де Арраскаэта (32).
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