ЧМ-2022: все результаты тринадцатого игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился тринадцатый игровой день.

2 декабря в Катаре прошли заключительные матчи группового этапа.

Группа G

Доха, стадион «974»

СербияШвейцария – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Шакири (20), 1:1 – Митрович (26), 2:1 – Влахович (35), 2:2 – Эмболо (44), 2:3 – Фройлер (48). 

Лусаил, стадион «Лусаил»

Камерун – Бразилия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Абубакар (90+2).

Группа H

Доха, стадион «Эдьюкейшн Сити»

Южная КореяПортугалия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рикарду Орта (5), 1:1 – Ким Ен Гвон (27), 2:1 – Хван Хи Чхан (90+1).

Эль-Вакра, стадион «Аль-Джануб»

ГанаУругвай – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – де Арраскаэта (26), 0:2 – де Арраскаэта (32).

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