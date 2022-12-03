Митрович о вылете Сербии с ЧМ: «Швейцария была лучше. Тяжелое поражение, в команде опустошение»

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Александар Митрович оценил поражение сборной Сербии от Швейцарии (2:3) и вылет с ЧМ-2022.

«Швейцария была лучше, заслужила победу. Эти три игры на чемпионате мира — доказательство того, как трудно сюда попасть. Нас наказали за каждую ошибку. И нам нужно улучшать некоторые тактические моменты.

В раздевалке наступила тишина, эмоций было много сегодня. Это тяжелое поражение, в команде опустошение.

Мы сделали все возможное, но этого оказалось мало. Психологически очень сложно сейчас. Понимаю, будет много критики, но когда у нас было все хорошо, то мы слышали похвалу», — сказал форвард сборной Сербии.

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