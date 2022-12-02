Митрович забил Швейцарии головой с подачи Тадича – так же, как и на ЧМ-2018

и повторили голевую ситуацию с ЧМ-2018.

встречается с командой (2:1, первый тайм) в третьем туре .

На 26-й минуте сербы сравняли счет: Тадич выполнил подачу в левого фланга, а Митрович головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Такой же эпизод случился в игре этих соперников на ЧМ-2018, когда Митрович забил гол также после подачи Тадича.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Швейцария

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