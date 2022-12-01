Южная Корея — Португалия — 2:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 1.12.2022

В заключительном туре группы H Чемпионата мира в Катаре сборная Южной Кореи играла со сборной Португалии. Игра проходила на арене «Эдьюкейшн Сити» в Дохе, и закончилась волевой победой «азиатских тигров» со счетом 2:1

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сборная Португалии уже на пятой минуте открыла счет. Это сделал Рикарду Орта в ходе стремительной атаки сборной Португалии. Пепе выдал блистательный пас во фланг через половину поля, затем Диогу Далот отдал в штрафную, и Орта огорчил «азиатских тигров». Южнокорейцы попытались ответить несколькими позиционными атаками, однако все потуги азиатской команды были безуспешными. На 15-й минуте Канселу с левого фланга ворвался в штрафную корейцев, и пробил с острого угла, но голкипер азиатов был спокоен, и без особых проблем парировал удар. Южная Корея ответила парой выпадов, которые закончились ударом Сон Хын Мина, а также угловым, который привел к незасчитанному голу на 15-й минуте матча — корейцы разыграли стандарт, после которого последовал навес в штрафную и хлесткий удар по воротам сборной Португалии, голкипер европейцев отбил мяч, и на добивании первым стал игрок Южной Кореи, но до этого он попал в положение «вне игры». На 27-й минуте корейцы сравняли счет, Ким Ён Гвон после углового подловил «рикошет» и сравнял счет в матче. На 30-й минуте матча Роналду после передачи из глубины поля вышел практически на рандеву с голкипером, но не сумел переиграть вратаря сборной Кореи. Однако даже если бы мяч оказался в сетке, он не был бы засчитан, так как Криштиану забрался в офсайд. Далот на 35-й минуте с передачи Диогу Кошты пробивал из-за пределов штрафной, но голкипер Южной Кореи парировал мяч. Сон Хын Мин на 40-й минуте ответил дальним ударом, но голкипер сборной Португалии без особых проблем забрал мяч. Витинья под конец тайма технично обработал мяч за пределами штрафной, и пробил — голкипер сборной Кореи отразил мяч, а Роналду неудачно сыграл на добивании.

Вторую половину встречи команды начали с обоюдных контратак, которые, впрочем, не закончились яркими опасными моментами. На 66-й минуте встречи Сон Хын Мин пробил по воротам Португалии, но мяч попал прямо в руки Диогу Кошты. Азиатская сборная спустя пару минут создала момент стараниями Хван Ин Бома, нанеся дальний удар по воротам европейцев, но Диогу Кошта был на месте, и гола не случилось. На 91-й минуте встречи Сон Хын Мин подобрал мяч после углового португальцев, в одиночку убежал в контратаку, выдал передачу на Хван Хи Чхана, который, забив второй гол команды, вывел Южную Корею в плей-офф.

Видеообзор матча Южная Корея — Португалия