Луи ван Гал: «Ожидал выхода США в плей-офф ЧМ, когда посмотрел их первый матч. Быстрый прогресс – это что-то типично американское»

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Луи ван Гал поделился ожиданиями перед игрой против США на ЧМ-2022.

Нидерланды и США сыграют в матче 1/8 финала.

«Это сильная команда с физически сильными игроками. Каждому сопернику против них сложно. Это видно по результатам. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Думаю, что сборная США хорошо развивается. Это что-то типично американское, когда прогресс идет быстро.

Многие футболисты из их состава выступают в европейских топ-клубах. Поэтому логично, что они добиваются результатов. Возможно, не все в США ожидали этого, но когда смотришь на их игру, становится понятно, на что они способны.

Я ожидал, что США выйдут в плей-офф, когда посмотрел их первый матч», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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