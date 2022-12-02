Луи ван Гал: «Ожидал выхода США в плей-офф ЧМ, когда посмотрел их первый матч. Быстрый прогресс – это что-то типично американское»
Луи ван Гал поделился ожиданиями перед игрой против США на ЧМ-2022.
Нидерланды и США сыграют в матче 1/8 финала.
«Это сильная команда с физически сильными игроками. Каждому сопернику против них сложно. Это видно по результатам. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить.
Думаю, что сборная США хорошо развивается. Это что-то типично американское, когда прогресс идет быстро.
Многие футболисты из их состава выступают в европейских топ-клубах. Поэтому логично, что они добиваются результатов. Возможно, не все в США ожидали этого, но когда смотришь на их игру, становится понятно, на что они способны.
Я ожидал, что США выйдут в плей-офф, когда посмотрел их первый матч», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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