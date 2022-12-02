Кейлор Навас о болельщиках Коста-Рики: «После забитого гола празднуют и обнимаются, а после пропущенного срут на наших мам»

с долей критики высказался в адрес болельщиков сборной Коста-Рики.

«Настоящий фанат футбола – это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура боления не такая. Надеюсь, однажды она изменится.

После гола болельщики празднуют и обнимают друг друга, а потом после пропущенного срут на наших мам.

Звучит плохо, и, возможно, мне не следовало использовать это слово, но это реальность того, что мы переживаем как футболисты.

Мы не хотим проигрывать, мы хотим побеждать. Я хочу победить Испанию, Германию, всех и стать чемпионами мира. Выиграй со счетом 5:0 и пусть празднует вся страна.

Люди не понимают, что перед нами соперник, что это игроки высокого уровня, многие их видят только по телевизору, они играют в Лиге чемпионов и некоторые чемпионы мира. Это не оправдания, это реальность», – сказал вратарь сборной и .

Коста-Рика заняла четвертое место в группе ЧМ-2022 с командами Испании, Японии и Германии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ