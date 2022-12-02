«Арсенал» отчитался об убытке в 45,5 млн фунтов. В 2021 году убыток был 107,3 млн

отчитался об убытке.

Убыток после налогообложения за финансовый год, который закончился 31 мая 2022 года, составил 45,5 млн фунтов. В 2021 год клуб фиксировал убыток в 107,3 млн.

В сезоне-2021/22 «Арсенал» не играл в еврокубках. В связи с чем потеря доходов от УЕФА считается основным фактором, повлиявшим на итоговый результат.

Положительным моментом стало возвращение болельщиков на трибуны. В прошлом году на «Арсенал» сильно повлиял ковид, из-за которого были большие убытки.

Футбольныq доход «Арсенала» составил 369,1 млн фунтов (в 2021 году было 327,6 млн). Благодаря возвращению фанатов лондонцы заработали в дни матчей 79,4 млн фунтов по сравнению с 3,8 млн в предыдущем году. Средняя посещаемость матчей в отчетном периоде составила 59 568 человек.

При этом доходы от трансляций упали до 146,0 млн фунтов (в 2021 году было 184,4 млн фунтов). В первую очередь из-за отсутствия доходов от вещания УЕФА. Коммерческая выручка составила 141,7 млн фунтов (в 2021 году было 136,4 млн).

Наблюдается снижение расходов на зарплату, в отчетном периоде показатель составил 212,3 млн фунтов (в 2021 году было 244,4 млн).

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