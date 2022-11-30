Уайт уехал из сборной Англии по личным причинам. Возвращение защитника «Арсенала» не ожидается

покинул расположение на в Катаре.

25-летний защитник, представляющий , возвращается в Англию по личным причинам.

Уайт не провел ни одной игры на чемпионате мира. Он был включен в заявку в матчах против сборных Ирана (6:2) и Уэльса (3:0), однако на поле не выходил.

Ожидается, что Уайт не вернется в расположение национальной команды, которая вышла в плей-офф турнира.