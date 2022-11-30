Уайт уехал из сборной Англии по личным причинам. Возвращение защитника «Арсенала» не ожидается
Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.
25-летний защитник, представляющий «Арсенал», возвращается в Англию по личным причинам.
Уайт не провел ни одной игры на чемпионате мира. Он был включен в заявку в матчах против сборных Ирана (6:2) и Уэльса (3:0), однако на поле не выходил.
Ожидается, что Уайт не вернется в расположение национальной команды, которая вышла в плей-офф турнира.
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