Уайт уехал из сборной Англии по личным причинам. Возвращение защитника «Арсенала» не ожидается

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал ЧМ-2022 Бен Уайт Футбол

Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

25-летний защитник, представляющий «Арсенал», возвращается в Англию по личным причинам.

Уайт не провел ни одной игры на чемпионате мира. Он был включен в заявку в матчах против сборных Ирана (6:2) и Уэльса (3:0), однако на поле не выходил.

Ожидается, что Уайт не вернется в расположение национальной команды, которая вышла в плей-офф турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные