Коло Туре возглавил «Уиган». Экс-игрок «Арсенала», «Сити» и «Ливерпуля» подписал контракт на 3,5 года

Коло Туре назначен главным тренером «Уигана».

Экс-защитник , , и сборной Кот-д’Ивуара работал в тренерском штабе под руководством . Соглашение Туре с клубом Чемпионшипа рассчитано на три с половиной года.

«Мы рассматривали множество кандидатов на эту должность и тщательно отбирали их – мы хотели назначить подходящего человека. С самого первого разговора с Коло нам было очевидно, что он мгновенно проникся ценностями клуба – с его энтузиазмом, знаниями и огромным желанием работать и быть частью клуба.

Я уверен, что болельщики поддержат назначение , поддержат тренерский штаб и игроков, поскольку футбольный клуб начинает новую, захватывающую эру», – сказал исполнительный директор клуба Мэлаки Бренниган.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, игроков и персонал «Лестера» за то, что они так радушно принимали меня на протяжении стольких лет.

Опыт, который я накопил под руководством Брендана Роджерса, был бесценен, и я уверен, что он поможет мне в следующей главе моей карьеры.

Я чрезвычайно горжусь тем, что назначен тренером – большого клуба с чрезвычайно страстными болельщиками. Вместе мы можем продолжать делать правильные шаги вперед.

Я рад сотрудничать с этими талантливыми игроками и персоналом, с огромным нетерпением жду начала работы», – сказал Коло Туре.

Первый матч под руководством Коло Туре «Уиган» проведет 10 декабря против .