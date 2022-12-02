Алаев назвал Карпина лучшим тренером половины сезона РПЛ: «Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при нем прогрессируют»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Александр Алаев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Алаев назвал Валерия Карпина лучшим тренером первой части сезона Мир РПЛ.

«Ростов», который тренирует Карпин, занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 матчах.

«В отличие от «Локомотива», «Ростов» не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи.

Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом.

Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют», – сказал президент РПЛ.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные