Алаев назвал Карпина лучшим тренером половины сезона РПЛ: «Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при нем прогрессируют»
Александр Алаев назвал Валерия Карпина лучшим тренером первой части сезона Мир РПЛ.
«Ростов», который тренирует Карпин, занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 матчах.
«В отличие от «Локомотива», «Ростов» не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи.
Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом.
Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют», – сказал президент РПЛ.
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