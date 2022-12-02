Алаев назвал Карпина лучшим тренером половины сезона РПЛ: «Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при нем прогрессируют»

назвал лучшим тренером первой части сезона Мир РПЛ.

«Ростов», который тренирует Карпин, занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 матчах.

«В отличие от «Локомотива», не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи.

Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом.

Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют», – сказал президент .

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