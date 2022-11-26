«МЮ» интересен форвард Канады Дэвид. «Лилль» готов продать его зимой за 50 млн евро

интересен форвард и сборной Канады Джонатан Дэвид.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, скауты английского клуба несколько раз просматривали 22-летнего форварда. Дэвид готов сделать следующий шаг в карьере.

«Лилль» отпустит нападающего зимой, если за него заплатят около 50 млн евро.

В этом сезоне Дэвид забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах Лиги 1. На ЧМ-2022 он целиком отыграл один матч в составе сборной Канады, но не отметился результативными действиями.

Полную статистику 22-летнего форварда можно изучить здесь.