«МЮ» интересен форвард Канады Дэвид. «Лилль» готов продать его зимой за 50 млн евро

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы сборная Канады по футболу Джонатан Дэвид Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересен форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, скауты английского клуба несколько раз просматривали 22-летнего форварда. Дэвид готов сделать следующий шаг в карьере.

«Лилль» отпустит нападающего зимой, если за него заплатят около 50 млн евро.

В этом сезоне Дэвид забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах Лиги 1. На ЧМ-2022 он целиком отыграл один матч в составе сборной Канады, но не отметился результативными действиями.

Полную статистику 22-летнего форварда можно изучить здесь.

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