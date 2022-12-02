Японские болельщики убрали мусор за собой после матча с Испанией. Они делали так же после других игр ЧМ

Японские болельщики убрали за собой мусор после матча с Испанией.

После победы на со счетом 2:1 фанаты сборной остались на стадионе, чтобы убраться за собой. ТАСС отмечает, что им помогали мексиканцы, бразильцы, аргентинцы и другие болельщики.

Японские болельщики уже убирали за собой после матче с Германией (2:1) и Коста-Рикой (0:1).

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