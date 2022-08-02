Франсеск Фабрегас: «Челси» обязан побеждать, всегда бороться. Мне это нравится»

поделился мнением о нынешнем «Челси».

«Многое произошло: смена владельца – это всегда тяжело. Роман [Абрамович] был выдающимся владельцем клуба, он вложил время, деньги и знания.

Дело в том, что «Челси» обязан побеждать, всегда бороться за победу. Я был там в течение пяти лет, и настрой там – побеждать, побеждать, вот что мне нравится в этом клубе.

Играют ли они хорошо или не очень хорошо, находятся ли они на подъеме или у них спад, они всегда остаются теми же, и это меня радует», – сказал полузащитник , ранее выступавший за .