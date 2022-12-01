Репортер-ганец сравнил Суареса с дьяволом, Луис ответил насчет ЧМ-2010: «Не я с пенальти промазал, я не извиняюсь, это не моя вина»

перед игрой с Ганой на вспомнил о матче с этой сборной в 2010 году.

На последних секундах овертайма матча 1/4 финала ЧМ-2010 между и Ганой форвард выбил мяч рукой из ворот. Суарес получил прямую красную, а в ворота Уругвая назначили пенальти, однако Асамоа Гьян пробил в перекладину.

В результате Уругвай победил и вышел в полуфинал .

В ходе сегодняшней пресс-конференции репортер из Ганы сказал Суаресу, что многие люди в его стране считают Луиса «дьяволом» и с нетерпением ждут момента, когда он завершит карьеру.

«Я не извинюсь за это. Я сыграл рукой, но не я с пенальти промазал, а игрок сборной Ганы. Возможно, я извинился бы, если бы нанес кому-то травму, но в этой ситуации я получил красную, судья назначил пенальти, и это не моя вина.

Это было 12 лет назад. Это в прошлом. Я уже и против Кьеллини сыграл, и мы пожали друг другу руки», – сказал нападающий.

Сборные Ганы и Уругвая сыграют завтра, 2 декабря. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Уругвай и Гана сыграют на ЧМ спустя 12 лет после великого сэйва Суареса. Вы тогда тоже разбудили соседей?