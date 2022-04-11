Гьян о сэйве Суареса руками на ЧМ-2010: «Позже хотел ударить его, но понял, что на его месте сделал бы то же самое»

Асамоа Гьян поделился воспоминаниями о том, как сыграл рукой на .

В овертайме четвертьфинального матча Суарес руками отбил мяч, летевший в ворота сборной . Арбитр показал форварду красную карточку и назначил пенальти в пользу сборной Ганы. Гьян не реализовал 11-метровый, пробив в перекладину. Уругвай одержал победу в серии пенальти.

«Я помню игру между и . В тот день мы играли дома, и все игроки пожимали друг другу руки. Я хотел ударить его [Суареса], потому что то, что говорили люди, застряло у меня в голове.

В то время я был наивен, но когда я подумал об этом позже, я понял, что должен был отпустить эту ситуацию, потому что я бы сделал то же самое, если бы был на его месте», – сказал бывший нападающий сборной Ганы Peace FM.