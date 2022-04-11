Гьян о сэйве Суареса руками на ЧМ-2010: «Позже хотел ударить его, но понял, что на его месте сделал бы то же самое»

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Асамоа Гьян поделился воспоминаниями о том, как Луис Суарес сыграл рукой на ЧМ-2010.

В овертайме четвертьфинального матча Суарес руками отбил мяч, летевший в ворота сборной Уругвая. Арбитр показал форварду красную карточку и назначил пенальти в пользу сборной Ганы. Гьян не реализовал 11-метровый, пробив в перекладину. Уругвай одержал победу в серии пенальти. 

«Я помню игру между «Сандерлендом» и «Ливерпулем». В тот день мы играли дома, и все игроки пожимали друг другу руки. Я хотел ударить его [Суареса], потому что то, что говорили люди, застряло у меня в голове.

В то время я был наивен, но когда я подумал об этом позже, я понял, что должен был отпустить эту ситуацию, потому что я бы сделал то же самое, если бы был на его месте», – сказал бывший нападающий сборной Ганы Peace FM.

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