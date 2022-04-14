Айю о сэйве Суареса руками на ЧМ-2010: «Он убил нас, убил мечту африканцев. Но он сделал это ради своей нации, я сделал бы то же самое»

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Андре Айю высказался об игре Луиса Суареса руками в матче ЧМ-2010.

В овертайме четвертьфинального матча Суарес руками отбил мяч, летевший в ворота сборной Уругвая. Арбитр показал форварду красную карточку и назначил пенальти в пользу сборной Ганы. Асамоа Гьян не реализовал 11-метровый, пробив в перекладину. Уругвай одержал победу в серии пенальти. 

«Как я уже говорил в прошлом, возможно, если бы я был на его месте, я бы сделал то же самое.

Это правда, что он убил нас, он убил нашу мечту, он убил мечту африканцев, и у всех нас есть чувство, что он помешал нам стать первой [африканской] страной, которая вышла в полуфинал, это остается навсегда.

Но он сделал это ради своей нации, он принял решение, мы не должны оглядываться на этот случай.  Мы хотим играть хорошо и постараться добиться успеха [на ЧМ в Катаре]», – сказал полузащитник «Аль-Садда» и сборной Ганы. 

Уругвай и Гана сыграют на ЧМ спустя 12 лет после великого сэйва Суареса. Вы тогда тоже разбудили соседей?  

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