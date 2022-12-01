«Все мечтают о финале Франция – Бразилия. Но сначала французы должны победить Польшу». Михневич об 1/8 финала ЧМ
Главный тренер сборной Польши поделился мнением о предстоящей игре с Францией.
«Франция очень сильна, они – чемпионы мира, у них есть поколение фантастических игроков, они играют очень хорошо, у французов много технических и физических достоинств.
Мы постараемся создать им проблемы. Все мечтают о финале Франция – Бразилия, но сначала французы должны победить Польшу», – заявил Чеслав Михневич.
Польша сыграет с Францией в 1/8 финала ЧМ-2022 4 ноября.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии