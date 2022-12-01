«Все мечтают о финале Франция – Бразилия. Но сначала французы должны победить Польшу». Михневич об 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Польши поделился мнением о предстоящей игре с Францией.

«Франция очень сильна, они – чемпионы мира, у них есть поколение фантастических игроков, они играют очень хорошо, у французов много технических и физических достоинств.

Мы постараемся создать им проблемы. Все мечтают о финале – , но сначала французы должны победить Польшу», – заявил Чеслав Михневич.

сыграет с Францией в 1/8 финала 4 ноября.

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