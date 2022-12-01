У Аргентины 25 ударов по воротам против 4 у Польши. Статистика ударов в створ – 13:0

нанесла 25 ударов по воротам в матче .

Аргентинцы добились победы в 3-м туре группового этапа над Польшей (2:0). При этом обе команды вышли в 1/8 финала.

Команда из Южной Америки добилась большого преимущества по числу ударов по воротам – 25:4.

При этом полякам ни разу не удалось попасть в створ. Игроки сборной Аргентины нанесли 13 таких ударов, голы забили Алексис Мак Аллистер и Хулиан Альварес.

Польша весь ЧМ играла плохо и дико осторожно, а против Аргентины – вообще трусливо. Ее спас только рекордсмен Шченсны

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ