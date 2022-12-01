Де Пауль побил рекорд Аргентины по передачам на ЧМ. У хавбека 137 точных пасов против Польши
Полузащитник Родриго Де Пауль побил рекорд сборной Аргентины по передачам на ЧМ.
Хавбек отдал 137 точных пасов (всего – 145) в матче с Польшей (2:0) на турнире в Катаре.
Для аргентинцев это лучший результат как минимум с 1966 года.
В текущем сезоне Де Пауль провел за Аргентину 6 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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