Де Пауль побил рекорд Аргентины по передачам на ЧМ. У хавбека 137 точных пасов против Польши

Полузащитник Родриго Де Пауль побил рекорд сборной Аргентины по передачам на ЧМ.

Хавбек отдал 137 точных пасов (всего – 145) в матче с Польшей (2:0) на турнире в Катаре.

Для аргентинцев это лучший результат как минимум с 1966 года.

В текущем сезоне Де Пауль провел за 6 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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