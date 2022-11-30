Польша — Аргентина- 0:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 30.11.2022

В заключительном туре групповой стадии квартета С сыграли Польша и Аргентина. Матч прошел на стадионе 947 в Дохе. Игра завершилась победой Аргентины 2:0. Во втором тайме голы на счету Макаллистера и Альвареса. Победа Аргентины позволила команде выйти в плей-офф.

Аргентина начала первый тайм активно. На второй минуте аргентинцы заработали угловой. Розыгрыш не привел к опасному моменту. На 7 минуте Месси нанес первый удар в створ ворот. Форвард отобрал мяч и пробил с линии штрафной. На 10-й минуте Месси пробил опаснее. Форвард ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол. Вратарь перевел мяч на угловой.

Польша выдержала стартовый натиск Аргентины. После 15-й минуты рисунок игры не поменялся. На 17-й минуте очередной удар по воротам польской сборной нанес Альварес. На 21 минуте Польша заработала первый угловой. Розыгрыш углового не привел к опасному моменту. На 28 минуте Аргентина создала самый опасный момент. После прострела с фланга Альварес пробил в створ ворот, но голкипер отразил удар. Первым на подборе был Акунья, который пробил рядом со штангой из-за пределов штрафной площади.

На 33 минуте всех удивил Ди Мария. Анхель пробил под перекладину прямым ударом с углового. Голкипер сумел перевести мяч на угловой. На 36 минуте Альварес проверил готовность Шчесны. Форвард пробил в голкипера и первым был на подборе. Вторым касанием Альварес навесил на Месси, который столкнулся с голкипером. Рефери получил подсказку от ВАР и принял пока самое позорное решение чемпионата. Месси пробил с точки, но голкипер угадал направление полета мяча и перевел его на угловой.

На 43 минуте Альварес подключился к атаке, обыграл двоих на краю штрафной площади и пробил в створ. Мяч попал прямо во вратаря и отскочил к Де Паулю, но полузащитник не сумел акцентировано пробить. Первый тайм прошел по одному сценарию. Аргентина контролировала матч и регулярно создавала моменты у штрафной площади Польши. Польская сборная не задумывалась об атаках и контратаках.

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Аргентине хватило 54 секунды, чтобы открыть счет во втором тайме. Молина и Ди Мария разыграли мяч на фланге, после чего последовала передача на Макаллистера. Последний точно пробил в дальний угол. Польша создала первый опасный момент на 50-й минуте, разыграв штрафной, который закончился ударом головой Гликом. Мяч пролетел рядом со штангой.

После гола сценарий игры не изменился. Аргентина продолжила контролировать мяч, но акцентированных ударов в створ ворот не было до 60 минуты. На 61 минуте Месси нашел на фланге Паредеса. Полузащитник обработал длинный заброс и сделал прострел в центр штрафной. Макаллистер пробил точно, но по центру ворот. На 68 минуте Аргентина провела размашистую атаку с переводом мяча с одного фланга на другой. Фернандес получил мяч на границе штрафной площади и покатил его на Альвареса. Форвард обыграл оппонента и точно пробил в дальний угол. Аргентина повела в счете 2:0. Спустя три минуты Месси был близок к голу, но его удар в нижний угол парировал голкипер.

В последние 15 минут второго тайма Аргентина старалась контролировать мяч, но без обострения, так как счет полностью устраивал команду. Ко второму тайму было добавлено 6 минут. На третьей компенсированной минуте Тальяфико вышел один на один с голкипером и перебросил вратаря. Мяч из пустых ворот вынес защитник Кивер. Момент стал последним опасным в матче.

Видеообзор матча Польша – Аргентина