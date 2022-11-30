Данни: «У Португалии больше шансов взять ЧМ-2022, чем у Аргентины. Это один из главных фаворитов»

оценил шансы Португалии и Аргентины одержать победу на .

«Думаю, у сборной Португалии больше шансов выиграть чемпионат мира, чем у . Выступление на групповом этапе доказывает это.

У нас очень сильная команда, я уверен в том, что мы можем выиграть чемпионат мира в Катаре. – один из главных фаворитов мундиаля. Впереди плей-офф – будет очень волнительно и интересно», – сказал экс-хавбек «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ