Данни: «У Португалии больше шансов взять ЧМ-2022, чем у Аргентины. Это один из главных фаворитов»

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Данни оценил шансы Португалии и Аргентины одержать победу на ЧМ-2022.

«Думаю, у сборной Португалии больше шансов выиграть чемпионат мира, чем у Аргентины. Выступление на групповом этапе доказывает это.

У нас очень сильная команда, я уверен в том, что мы можем выиграть чемпионат мира в Катаре. Сборная Португалия – один из главных фаворитов мундиаля. Впереди плей-офф – будет очень волнительно и интересно», – сказал экс-хавбек «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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