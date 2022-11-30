Давид Вилья: «Месси и Роналду – лучшие в истории. Мы должны наслаждаться их игрой»
Давид Вилья считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшими в истории.
«Они могут играть везде, где только захотят [смеется]. При том таланте, которым они оба обладают, это действительно так. Следующий шаг зависит только от них. Они могут играть в любой точке мира.
Переезд в Соединенные Штаты? Это очень личное решение. Когда я принял решение играть в МЛС, я сделал это по личным, семейным и профессиональным причинам.
Нам нужно наслаждаться игрой Роналду и Месси. Не только потому, что однажды они закончат играть. На самом деле, они – двое лучших в истории. Мы, как болельщики, должны наслаждаться каждым их моментом», – сказал экс-форвард сборной Испании.
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