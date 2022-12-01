Кройфф о Хави в «Барсе»: «Его приглашали на долгосрочную перспективу. Двадцать лет назад было больше терпения, а сейчас сразу требуют результат»
Спортивный директор «Барселоны» поделился мнением о работе Хави.
«Изначально план по приглашению Хави был рассчитан не на краткосрочную перспективу, и сам он об этом не думал.
Он мыслит в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потом вы проигрываете две важные игры, и начинаются разговоры, мы это знаем.
Двадцать лет назад было больше терпения, а сейчас больше внимания уделяется результатам. Тренеры знают, что требования к ним предъявляются каждый день», – заявил Йорди Кройфф в интервью RAC1.
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