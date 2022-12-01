Кройфф о Хави в «Барсе»: «Его приглашали на долгосрочную перспективу. Двадцать лет назад было больше терпения, а сейчас сразу требуют результат»

Теги Йорди Кройфф Барселона Хави Ла Лига Футбол

Спортивный директор «Барселоны» поделился мнением о работе Хави.

«Изначально план по приглашению Хави был рассчитан не на краткосрочную перспективу, и сам он об этом не думал.

Он мыслит в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потом вы проигрываете две важные игры, и начинаются разговоры, мы это знаем.

Двадцать лет назад было больше терпения, а сейчас больше внимания уделяется результатам. Тренеры знают, что требования к ним предъявляются каждый день», – заявил Йорди Кройфф в интервью RAC1.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные