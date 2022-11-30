Французский канал завершил трансляцию игры с Тунисом до отмены гола Гризманна

Французский канал поторопился с завершением трансляции игры сборной на .

проиграла команде (0:1) в 3-м туре группового этапа турнира.

сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Главный судья встречи Мэттью Конджер из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры.

Сразу после финального свистка французский канал TF1 завершил трансляцию встречи и начал процедуру запуска своей следующей передачи.

Таким образом, зрители телеканала не увидели, как Конджер после свистка отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.

В результате видеопросмотра главный арбитр отменил гол из-за положения вне игры.

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