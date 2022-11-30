Дешам про 0:1 с Тунисом: «Новички увидели, что такое ЧМ. Франция достигла своей цели, дальше – новый турнир»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Тунисом (0:1).

«Я не знаю, нужно ли было засчитать гол Гризманна, возможно, там офсайд. Потребовалось время на то, чтобы судья разобрался, и радость наша поутихла. Но мы заслуживали гол.

Нам было тяжело из-за принятых мной решений, и через четыре дня нам нужно будет использовать полученный опыт себе во благо.

Существовал риск здоровью нескольких футболистов, мы провели две игры с высокой интенсивностью. Мы смогли выпустить новичков, которые увидели, что такое матч чемпионата мира, почувствовали разницу.

Мы достигли своей цели. Мы восстановимся, и затем для нас начнется уже новый турнир», – сказал Дешам TF1.

Австралия сенсационно в плей-офф, Тунис выходил 2 минуты, Дания – на дне. Вот это развязка