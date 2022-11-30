Гурцкая о российских клубах в азиатской ЛЧ: «Если «Зенит» полетит в Катар или Саудовскую Аравию – это 6-7 часов. Ни одного плюса не вижу от перехода»
Тимур Гурцкая усомнился в необходимости участия российских клубов в азиатской Лиге чемпионов.
«Некоторые дилетанты говорят, что возможно участие российских клубов в азиатской Лиге чемпионов.
Но даже если мы будем играть с командами ближней Азии, со странами Персидского залива так называемым, туда все равно очень долго лететь.
Если тот же «Зенит» полетит в Катар или Саудовскую Аравию – это шесть-семь часов перелета.
Денег там несоизмеримо меньше, а физических затрат – больше. Среди недели лететь туда по семь часов – это очень сложно. К тому же климат там совсем другой, разница в погоде у нас и там бывает совершенно астрономическая.
Я пока вообще ни одного плюса не вижу от этого перехода. Лучше уж тогда в тихоокеанской зоне играть, чтобы забивать по 300 мячей, как Австралия», – сказал футбольный агент в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».
«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.
Комментарии