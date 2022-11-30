Тарасов о драке «Зенита» и «Спартака»: «Думаю, она подняла интерес к нашему футболу сейчас. Но уверен, что до такого доходить все равно не должно»

считает, что драка в матче и подняла интерес к российскому футболу.

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

«Да, я видел эту потасовку. Думаю, что эта драка подняла интерес к нашему футболу сейчас.

Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно все. Но я уверен, что до такого доходить все равно не должно», – сказал бывший хавбек «Локомотива».