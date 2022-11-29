Япония — Испания: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете E на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Японии и Испании. Поединок пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Япония – Испания

Во сколько матч Япония – Испания

Стали известны стартовые составы команд.

Япония: Гонда – Йосида, Танигути, Итакура, Нагатомо – Морита, Танака, Камада – Кубо, Ито, Маэда.

Испания: Унаи Симон – Аспиликуэта, Родри, Пау Торрес, Бальде – Бускетс, Педри, Гави – Ольмо, Мората, Уильямс.

Помимо этих двух сборных, в группе E выступают национальные команды Коста-Рики и Германии, которые сыграют в параллельном матче.