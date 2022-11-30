Антони о том, что заболел на ЧМ: «Все из-за кондиционеров»

Антони считает, что заболел на чемпионате мира из-за кондиционеров.

Сообщалось, что у вингера сборной Бразилии и были рвота и симптомы гриппа.

«Было немного сложно. Несколько дней я плохо чувствовал себя, это немного осложнило ситуацию. Больше болело горло. Все из-за кондиционеров», – сказал .

22-летний футболист в сумме отыграл 27 минут за два матча сборной на чемпионате мира. Следующую игру команда проведет 2 декабря – против Камеруна.