Антони о том, что заболел на ЧМ: «Все из-за кондиционеров»
Антони считает, что заболел на чемпионате мира из-за кондиционеров.
Сообщалось, что у вингера сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» были рвота и симптомы гриппа.
«Было немного сложно. Несколько дней я плохо чувствовал себя, это немного осложнило ситуацию. Больше болело горло. Все из-за кондиционеров», – сказал Антони.
22-летний футболист в сумме отыграл 27 минут за два матча сборной Бразилии на чемпионате мира. Следующую игру команда проведет 2 декабря – против Камеруна.
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