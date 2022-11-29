Саутгейт о свисте Англии после ничьей с США: «До сих пор не понимаю, что произошло. Фанаты наверняка поддержат нас в матче с Уэльсом»

поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Уэльса.

После матча с США (0:0) сборную Англии освистали собственные болельщики.

«Я до сих пор не понимаю, что произошло на стадионе, потому что, когда мы подошли к нашим болельщикам, я подумал, что в конце игры они здорово нас поддерживали.

Мы знаем, что на матче будет много болельщиков из обеих стран. Атмосфера будет потрясающей. Наши фанаты наверняка нас поддержат, в этом нет никаких сомнений.

Я думаю, они понимают, какой путь прошла эта команда, в частности, на последних двух турнирах. На данный момент мы лидируем в группе, и если мы выиграем эту игру, сможем сохранить первое место в группе. Это была первая цель, которую мы поставили перед собой в начале турнира.

Состав на игру? Очевидно, мы выпустим тот состав, который способен победить. Это всегда будет у нас в приоритете.

в порядке [после повреждения в матче с Ираном]. Все говорят, что он повредил лодыжку, хотя на самом деле удар пришелся в ногу. Он хорошо тренируется», – сказал главный тренер сборной Англии.

Уэльс – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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